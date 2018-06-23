Эрдоган призвал сторонников голосовать за "Народный альянс" на парламентских выборах

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сторонников в Стамбуле голосовать за "Народный альянс" на парламентских выборах в Турции. С таким призывом он выступил в субботу на первом агитационном митинге в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 июня. Трансляцию его выступления вел телеканал A Haber.

"Я обращаюсь к вам, мои граждане. У нас "Народный альянс", который был сформирован совместно с Партией националистического движения. Готовы ли мы обеспечить победу нашему правительству? Готовы ли мы образовать сильную группу в парламенте? Мы надеемся на сокрушительную победу "Народного альянса" на завтрашних парламентских выборах", - заявил лидер Турции.

Президент также призвал своих сторонников "позвонить своим родственниками и друзьям, чтобы объяснить всю важность предстоящих выборов".

В этом году избиратели впервые будут отдавать свои голоса одновременно за партию и за альянс, в который она входит. "Народный альянс" был сформирован в феврале этого года правящей Партией справедливости и развития, которую возглавляет президент Эрдоган, и Партией националистического движения. Турецкие оппозиционеры решили также создать собственный предвыборный "Национальный альянс", в который вступили Народно-республиканская партия, "Хорошая партия" и Партия благополучия.

Голоса, набранные альянсами, будут подсчитываться путем сложения голосов, полученных каждой партией в отдельности. В итоге в парламент сможет пройти политическая сила, которая не наберет нужного количества голосов самостоятельно, но сделает это в составе альянса.

Ожидается, что Эрдоган проведет в течение субботы еще четыре агитационных митинга в других районах Стамбула.

Кандидаты на выборах

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, кандидат от оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер, кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу, кандидат от партии "Родина" Догу Перинчек и кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила 11 политических партий. Это Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия благополучия, партия "Родина", Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, "Хорошая партия", Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия.

Меры безопасности

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым рассказал о повышенных мерах безопасности в преддверии досрочных президентских и парламентских выборах, намеченных на 24 июня. Об этом глава турецкого кабмина сообщил в субботу в интервью агентству Anadolu.

"Наше правительство предпринимает серьезные шаги в вопросах обеспечения безопасности грядущих выборов на протяжении последних месяцев", - отметил Йылдырым.

Премьер также прокомментировал ситуацию с недопуском некоторых иностранных наблюдателей за выборами. По его словам, "некоторые приезжающие из-за рубежа наблюдатели ведут себя так, словно они являются представителями некоторых радикально настроенных структур". "Мы считаем такое поведение неподобающим и рассматриваем это в качестве вмешательства в наши выборы", - сказал он.

Ранее стало известно о том, что Турция отказалась впустить немецкого политика Андрея Хунко, который должен участвовать в миссии наблюдателей от ОБСЕ на выборах. По словам представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера, такие ограничения "противоречат правилам, которые сама Турция обязалась выполнять". Хунко является депутатом Бундестага от Левой партии.