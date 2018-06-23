СМИ: кандидат от оппозиционной партии выступил в Стамбуле перед пятимиллионной публикой

Митинг в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии Мухаррема Индже в Стамбуле © EPA-EFE/SEDAT SUNA

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Кандидат на президентских выборах от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже выступил в субботу в Стамбуле на пятимиллионном митинге. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Агитационный митинг в рамках президентской гонки прошел в стамбульском районе Мальтепе. "На митингах в Измире и Анкаре вас было много, но в Стамбуле вас собралось 5 млн человек", - подчеркнул он.

В своей речи Индже пообещал сторонникам, что в случае его победы на выборах Турция станет другой страной. "Завтра настанет конец дискриминации, завтра настанет конец бессмысленным растратам государственных средств. За последние пять дней мы провели 107 митингов, и я благодарен вам за вашу поддержку", - заявил он.

Параллельно с Индже в Стамбуле ряд митингов проводит и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В течение дня он пять раз выступит с речью перед своими сторонниками в различных районах города. Столь большое внимание кандидатов к стамбульским избирателям обусловлено тем, что здесь проживает одна пятая часть 80-миллионного населения республики. Ожидается также, что Эрдоган и Индже завтра проголосуют на выборах именно в Стамбуле.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на воскресенье, 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока - в ноябре 2019 года. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Кандидаты на выборах

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, кандидат от оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер, кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу, кандидат от партии "Родина" Догу Перинчек и кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила 11 политических партий. Это Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия благополучия, партия "Родина", Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, "Хорошая партия", Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия.