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Премьер Испании призвал действовать сообща для решения миграционной проблемы

Международная панорама
23 июня, 15:34 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 23, июня. /ТАСС

Педро Санчес и Эмманюэль Макрон обсудили в Париже проблему миграции, реформу зоны евро и отраслевую политику

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МАДРИД, 23 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о необходимости действовать сообща для урегулирования миграционной проблемы. Соответствующее заявление премьер сделал в субботу в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает пресс-служба кабмина.

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"Миграция была одним из центральных пунктов встречи", - отмечается в сообщении. Санчес обратил внимание на "необходимость действовать сообща и в солидарности перед этим европейским вызовом". "Правительство Испании готово участвовать в конструктивном решении проблемы", - уточняется в заявлении.

"В случае с [судном] Aquarius Испания и Франция показали пример европейского решения [проблемы] и солидарного распределения ответственности", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе встречи Санчес и Макрон обсудили такие вопросы, как реформа зоны евро, безопасность и оборона и отраслевая политика.

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Персоны
Санчес, Педро Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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