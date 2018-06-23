Премьер Испании призвал действовать сообща для решения миграционной проблемы

МАДРИД, 23 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о необходимости действовать сообща для урегулирования миграционной проблемы. Соответствующее заявление премьер сделал в субботу в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает пресс-служба кабмина.

"Миграция была одним из центральных пунктов встречи", - отмечается в сообщении. Санчес обратил внимание на "необходимость действовать сообща и в солидарности перед этим европейским вызовом". "Правительство Испании готово участвовать в конструктивном решении проблемы", - уточняется в заявлении.

"В случае с [судном] Aquarius Испания и Франция показали пример европейского решения [проблемы] и солидарного распределения ответственности", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе встречи Санчес и Макрон обсудили такие вопросы, как реформа зоны евро, безопасность и оборона и отраслевая политика.