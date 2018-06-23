СМИ: ВВС Ирака уничтожили в Сирии 45 боевиков ИГ

ТАСС, 23 июня. Иракские истребители нанесли удар по штабу группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, уничтожив 45 боевиков, в том числе главарей террористов. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление командования совместными операциями ВС страны.

"Самолеты F-16 ВВС Ирака нанесли авиаудар, целью которого стала встреча командования террористов... в районе Хаджин на территории Сирии, - отмечается в тексте. - Согласно разведданным, в результате операции цель полностью уничтожена, ликвидировано порядка 45 боевиков".

В заявлении указывается, что в числе ликвидированных террористов члены полевого командования ИГ, отвечающие за боевые операции, связь, пропаганду, а также личный посыльный главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее иракские военные провели несколько воздушных операций против главарей ИГ в Хасеке и в Бу-Камале на востоке Сирии. Результатом стала ликвидация десятков полевых командиров ИГ.