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СМИ: ВВС Ирака уничтожили в Сирии 45 боевиков ИГ

Международная панорама
23 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По данным телеканала Al Sumaria, в числе прочих были уничтожены главари террористов

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ТАСС, 23 июня. Иракские истребители нанесли удар по штабу группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, уничтожив 45 боевиков, в том числе главарей террористов. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление командования совместными операциями ВС страны.

"Самолеты F-16 ВВС Ирака нанесли авиаудар, целью которого стала встреча командования террористов... в районе Хаджин на территории Сирии, - отмечается в тексте. - Согласно разведданным, в результате операции цель полностью уничтожена, ликвидировано порядка 45 боевиков".

В заявлении указывается, что в числе ликвидированных террористов члены полевого командования ИГ, отвечающие за боевые операции, связь, пропаганду, а также личный посыльный главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее иракские военные провели несколько воздушных операций против главарей ИГ в Хасеке и в Бу-Камале на востоке Сирии. Результатом стала ликвидация десятков полевых командиров ИГ.

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