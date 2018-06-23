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Эрдоган рассчитывает довести уровень развития Турции до уровня России и США

Международная панорама
23 июня, 16:06 UTC+3 АНКАРА 23, июня. /ТАСС

Президент Турции также отметил, что страна очищается от бюрократии

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АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает довести уровень развития страны до одного уровня с Россией и США. Об этих планах политик рассказал в субботу на митинге в Стамбуле в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье. Трансляцию его выступления вел телеканал A Haber.

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"Россия и США являются одними из наиболее развитых государств мира. Турция тоже достигнет их уровня развития и войдет в 10-ку стран по этому показателю, - заявил Эрдоган. - Страна очищается от бюрократии. Мы добьемся стремительного развития иным путем, для этого нам нужно изменить систему".

Президент Турции проводит уже третий агитационный митинг в Стамбуле. Ожидается, что он проведет еще два выступления перед сторонниками в других частях населенного пункта. После 17:00 (совпадает с московским) начнет действовать режим тишины перед выборами.

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