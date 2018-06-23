Politico: спецпрокурор по РФ попросил вынести приговор экс-советнику Трампа 7 сентября

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года, попросил судью вынести 7 сентября приговор бывшему советнику предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу. Об этом сообщила в субботу газета Politico.

Как она отмечает, это означает, что "спецпрокурор получил от Пападопулоса все, что требовалось, и не планирует привлекать его в дальнейшим в качестве свидетеля по рассматриваемому делу".

Пападопулос стал одним из первых бывших членов предвыборной кампании Трампа, которым Мюллер предъявил обвинения. Ему инкриминировалась дача ложных показаний сотрудникам ФБР. Эти показания касались, в частности, контактов с гражданкой России и неким профессором из Лондона, якобы имевшими выходы на российское руководство. В опубликованных командой Мюллера судебных документах отмечалось, что Пападопулос 31 марта 2016 года участвовал в совещании команды по национальной безопасности Трампа, на котором утверждал, что у него есть связи, которые могут помочь "организовать встречу между Трампом и президентом [России Владимиром] Путиным".

30-летний Пападопулос в октябре прошлого года признал свою вину и начал сотрудничать со следователями. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, однако, по мнению экспертов, судья, скорее всего, ограничится штрафом и краткосрочным заключением.