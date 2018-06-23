МИД Приднестровья: решения о выводе военных РФ не могут приниматься без Тирасполя

КИШИНЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России в Приднестровье не могут приниматься без учета мнения Тирасполя. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД непризнанной республики, которое посвящено принятию Генеральной Ассамблеей ООН предложенной Молдавией резолюции о выводе российских войск из страны.

"Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья. В данном контексте во внешнеполитическом ведомстве призывают представителей Республики Молдова сосредоточить усилия на деятельной работе за столом переговоров в целях улучшения жизни людей и решения конкретных практических проблем", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "авторство проекта документа, а также инициатива о его принятии принадлежит Республике Молдова - стороне неурегулированного конфликта и участнику трехсторонней миротворческой операции, разделяющей ответственность за сохранение мира и стабильности на Днестре". "В данном контексте не оставляет сомнения, что молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия", - говорится в заявлении.

В Тирасполе считают, что "подобного рода демарши со стороны Республики Молдова с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса".

В МИД Приднестровья уточнили, что "что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет". Там напомнили, что "присутствие миротворческого контингента РФ закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании вооруженного конфликта, включая Соглашение 1992 года, а трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова, что подтверждается в том числе Совместным заявлением президентов России, Молдовы и Приднестровья от 18 марта 2009 года".

Мир на Днестре

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением, а также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров. С тех пор там сохранятся мир, в результате боевых действий не погиб ни один человек.

В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В их задачу также входит охрана военных складов, где хранятся свыше 20 тыс. т боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.