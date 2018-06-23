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Помпео заявил, что санкции с КНДР не будут сняты до ее полной денуклеаризации

Международная панорама
23 июня, 19:04 дата обновления: 23 июня, 19:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Ранее Трамп принял решение продлить на год срок действия односторонних санкций в отношении КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Санкции, введенные Вашингтоном в отношении Пхеньяна, будут сняты лишь после полной денуклеаризации КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу MSNBC, опубликованном в субботу.

"Если [северокорейский лидер] Ким [Чен Ын] не способен или не готов к тому, чтобы осуществить денуклеаризацию [КНДР], санкции останутся в действии, их соблюдение продолжится, и мы будем вновь действовать сурово в случае, если окажется, что переговоры проходят недобросовестно или непродуктивно", - отметил Помпео. Накануне президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год срок действия различных односторонних санкций США в отношении КНДР.

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Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

По словам Помпео, по итогам саммита между Трампом и Ким Чен Ыном, стороны очертили "красные линии", которые ни одна из стран "не готова пересекать". Госсекретарь не уточнил, что он имел в виду. Однако, как он подчеркнул, это "дает надежду верить", что в этот раз переговоры с КНДР сложатся иначе, чем все предыдущие попытки наладить с Пхеньяном диалог.

Отвечая на вопросы о нарушении прав человека в КНДР, глава внешнеполитического ведомства заявил, что, по мнению Вашингтона, "главной угрозой для Соединенных Штатов" является ядерная программа Пхеньяна, и начинать необходимо с решения именно этой проблемы. "Если мы придем к успеху, если мы сможем получить тот результат, на который рассчитываем, мы думаем, что это приведет к высокой вероятности того, что ситуация с правами человека, не только в Северной Корее, но и во всем мире, может значительно улучшиться", - сказал госсекретарь.

Говоря о Ким Чен Ыне, Помпео заявил, что тот "уделяет пристальное внимание тому, что происходит" в странах Запада. "Он следит за тем, что говорят американцы", - рассказал госсекретарь, также назвав лидера КНДР ярким человеком и заявив, что у того есть чувство юмора.

Влияние Китая

Помпео добавил, что Китай будет играть важную роль в решении ситуации вокруг КНДР по мере того, как Вашингтон предпринимает усилия с тем, чтобы добиться ее денуклеаризации.

"Китай будет играть важную роль в то время, когда мы предпринимаем усилия с тем, чтобы решить сложную проблему денуклеаризации Северной Кореи", - отметил он. Помпео напомнил, что на прошлой неделе встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "Я хотел убедиться, что они [Китай] понимают, чего мы хотим от них", - подчеркнул госсекретарь. По его словам, Вашингтон считает необходимым, чтобы Пекин соблюдал экономические санкции, введенные в отношении КНДР согласно резолюциям Совета Безопасности ООН.

Говоря о Си Цзиньпине, Помпео отметил, что тот, по его мнению, "консолидировал власть [в КНР], как никто из его недавних предшественников". "Соединенные Штаты и другие страны региона должны признать это", - отметил госсекретарь. "Нам всем необходимо понимать, что именно Китай представляет из себя в плане как возможностей, так и вызовов", - добавил Помпео.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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