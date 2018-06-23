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СМИ: Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы

Международная панорама
23 июня, 19:14 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось о госпитализации политика с признаками переутомления

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ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Французский политик, основатель партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение) Жан-Мари Ле Пен выписан в субботу из больницы после 10 дней нахождения под присмотром врачей. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Политик, которому 20 июня исполнилось 90 лет, был госпитализирован 13 июня в одну из больниц в пригороде Парижа с признаками переутомления. Помимо этого, по словам медиков, у Ле Пен начались осложнения после того, как в апреле он переболел гриппом.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" с момента основания партии в 1972 году до 2011 года, когда он перешел на должность почетного председателя, а главой движения была избрана его дочь Марин Ле Пен. Позднее она начала политику смены имиджа партии в пользу более умеренной риторики, на фоне чего у нее произошел конфликт с отцом из-за его противоречивых высказываний в прессе, которые были сочтены слишком радикальными и некорректными. В результате Ле Пен был исключен из партии, а в марте этого года съезд партия окончательно упразднила и сохранявшийся за ним символический пост почетного председателя.

Сам Ле Пен продолжает активную общественную деятельность. В начале этого года вышла книга его мемуаров, а как минимум до 2019 года он останется депутатом Европейского парламента.

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