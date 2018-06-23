На Украине началась процедура ликвидации Верховного суда

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Процедура ликвидации Верховного суда (ВСУ) началась на Украине. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц страны.

"В состоянии прекращения", - гласит запись в реестре, касающаяся ВСУ.

Верховный суд Украины является высшим судебным органом в государственной системе судопроизводства.

На сегодняшний день на Украине сложилась ситуация, при которой фактически существуют два Верховных суда - старый ВСУ, в котором до сих пор работают судьи и аппарат, и новый, сформированный после проведения конкурса. Согласно законодательству, старый ВСУ должен был прекратить свою деятельность после начала работы нового и вступления в силу новых процессуальных кодексов. Однако судьи старого суда несколько раз блокировали создание ликвидационной комиссии, таким образом, процесс ликвидации зашел в тупик.

Как пояснял и. о. главы ВСУ Василий Гуменюк, Верховный суд Украины - это конституционный орган, зарегистрированный как юридическое лицо, а конституцией не предусмотрена ликвидация конституционного органа. По словам Гуменюка, для его ликвидации необходимо принятие соответствующего закона в Верховной раде.