Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике

ТАСС, 23 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны или обернуться кровопролитным конфликтом на ее территории.

Соответствующее заявление он сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил в пятницу на YouTube.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов в экономике может быть только смерть.