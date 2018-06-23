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Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике

Международная панорама
23 июня, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Президент страны подчеркнул, что оправданием невыполнения намеченных планов может быть только смерть

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны или обернуться кровопролитным конфликтом на ее территории.

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Соответствующее заявление он сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил в пятницу на YouTube.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов в экономике может быть только смерть.

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