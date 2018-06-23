Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу TBN, опубликованном в субботу.

Отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он северокорейскому лидеру, Трамп сказал: "Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения [с Ким Чен Ыном], между нами возникла хорошая химия". "Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь", - отметил президент США.

Трамп также заявил, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить "замечательное соглашение" по итогам саммита в Сингапуре. Президент в связи с этим раскритиковал американские СМИ, которые заявили о том, что США якобы пошли на слишком большие уступки КНДР.

Как напомнил Трамп, Вашингтону удалось в том числе вернуть находившихся в заложниках в КНДР граждан США, а также добиться передачи останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Также, по словам главы Белого дома, КНДР больше не осуществляет ракетных запусков, не проводит ядерных тестов и "избавляется от завода, на котором производились двигатели для баллистических ракет".

Коснувшись вопроса приостановки ряда военных учений США с Южной Кореей, Трамп заявил, что уже долгое время выступал против проведения таких маневров. "Я называю их военными играми, я выступаю против них уже полтора года, они обходятся в целое состояние", - сказал президент. "Мы тратим сотни миллионов долларов на эти военные игры, Южная Корея не компенсирует нам это", - указал глава Белого дома, назвав такие учения провокационными.