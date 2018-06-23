СМИ: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиков на юге Сирии

ТАСС, 23 июня. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли в субботу жилые районы города Дераа на юге Сирии (110 км от Дамаска), которые находятся под защитой правительственных сил. Как сообщило агентство SANA, в результате разрыва минометных снарядов в квартале Эль-Кашиф погибли двое мирных граждан, еще пять получили ранения.

Агентство указывает, что минометный обстрел стал нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии, которое распространяется на город Дераа и одноименную провинцию.

В соседней провинции Эс-Сувейда (92 км от Дамаска) обстрелу подвергся город Харран, сведений о пострадавших оттуда не поступало.

Как отмечает SANA, "Джебхат-Нусра" и союзные с ней экстремистские фракции стремятся сорвать достижение соглашения о локальном примирении между сирийской армией и формированиями вооруженной оппозиции, которые хотят перейти на сторону правительства.