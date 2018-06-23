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СМИ: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиков на юге Сирии

Международная панорама
23 июня, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Минометный обстрел стал нарушением перемирия в зоне деэскалации

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ТАСС, 23 июня. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли в субботу жилые районы города Дераа на юге Сирии (110 км от Дамаска), которые находятся под защитой правительственных сил. Как сообщило агентство SANA, в результате разрыва минометных снарядов в квартале Эль-Кашиф погибли двое мирных граждан, еще пять получили ранения.

Агентство указывает, что минометный обстрел стал нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии, которое распространяется на город Дераа и одноименную провинцию.

В соседней провинции Эс-Сувейда (92 км от Дамаска) обстрелу подвергся город Харран, сведений о пострадавших оттуда не поступало.

Как отмечает SANA, "Джебхат-Нусра" и союзные с ней экстремистские фракции стремятся сорвать достижение соглашения о локальном примирении между сирийской армией и формированиями вооруженной оппозиции, которые хотят перейти на сторону правительства.

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