Помпео обсудил с Гутерришем саммит в Сингапуре и ситуацию на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео обсудил в субботу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем итоги состоявшегося в Сингапуре саммита лидеров США и КНДР, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео провел сегодня в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили итоги успешно прошедшего в Сингапуре саммита [Дональда Трампа и Ким Чен Ына], усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Ливии, перспективы достижения мира на Ближнем Востоке, а также недавнюю поезду генерального секретаря в Мали", - отметила она в распространенном заявлении.

По словам Науэрт, Помпео и Гутерриш "согласились с необходимостью уделять первостепенное внимание оказанию гуманитарной помощи в Йемене и Сирии".