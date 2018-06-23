Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помпео обсудил с Гутерришем саммит в Сингапуре и ситуацию на Ближнем Востоке

Международная панорама
23 июня, 21:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Госсекретарь и генсек ООН согласились уделять первостепенное внимание оказанию гуманитарной помощи в Йемене и Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео обсудил в субботу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем итоги состоявшегося в Сингапуре саммита лидеров США и КНДР, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

"Госсекретарь Помпео провел сегодня в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили итоги успешно прошедшего в Сингапуре саммита [Дональда Трампа и Ким Чен Ына], усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Ливии, перспективы достижения мира на Ближнем Востоке, а также недавнюю поезду генерального секретаря в Мали", - отметила она в распространенном заявлении.

По словам Науэрт, Помпео и Гутерриш "согласились с необходимостью уделять первостепенное внимание оказанию гуманитарной помощи в Йемене и Сирии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США Мали Сирия Ливия Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
2
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
3
В Тернопольской области Украины взорвались емкости с биоэтанолом
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости