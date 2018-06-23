Трамп назвал перенос посольства США в Иерусалим исполнением предвыборного обещания

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, исполняя обещание, данное им во время избирательной кампании в 2016 году.

"Я сделал это, потому что обещал избирателям, - отметил он в интервью телеканалу TBN. - Я считаю, что очень важно было перенести посольство [в Иерусалим]. Многие президенты до меня говорили, что собираются сделать это, но ничего не предпринимали. И я никогда не понимал, почему".

По словам Трампа, примерно за две недели до соответствующего объявления, сделанного им 6 декабря, "лидеры многих стран начали звонить с просьбой не предпринимать такой шаг". "Но я не хотел, чтобы они мне указывали, что я не должен делать", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп 6 декабря объявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, а также распорядился начать подготовку к переносу посольства в этот город. В феврале Госдепартамент пояснил, что изначально посол и небольшая группа его сотрудников будут работать в здании генконсульства США в районе Арнона. К концу года для них должны возвести рядом отдельный корпус. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства.