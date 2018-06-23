Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп назвал перенос посольства США в Иерусалим исполнением предвыборного обещания

Международная панорама
23 июня, 21:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов добавил, что незадолго до принятия решения о переносе посольства ему звонили лидеры других стран и просили не делать этого

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, исполняя обещание, данное им во время избирательной кампании в 2016 году.

Смотрите также
Иерусалим

Статус Иерусалима. Досье

"Я сделал это, потому что обещал избирателям, - отметил он в интервью телеканалу TBN. - Я считаю, что очень важно было перенести посольство [в Иерусалим]. Многие президенты до меня говорили, что собираются сделать это, но ничего не предпринимали. И я никогда не понимал, почему".

По словам Трампа, примерно за две недели до соответствующего объявления, сделанного им 6 декабря, "лидеры многих стран начали звонить с просьбой не предпринимать такой шаг". "Но я не хотел, чтобы они мне указывали, что я не должен делать", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп 6 декабря объявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, а также распорядился начать подготовку к переносу посольства в этот город. В феврале Госдепартамент пояснил, что изначально посол и небольшая группа его сотрудников будут работать в здании генконсульства США в районе Арнона. К концу года для них должны возвести рядом отдельный корпус. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Израиль Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
2
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
3
В Тернопольской области Украины взорвались емкости с биоэтанолом
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости