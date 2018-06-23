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Трамп заявил, что сделал больше, чем любой другой президент США за тот же срок

Международная панорама
23 июня, 22:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

В числе своих заслуг политик назвал сокращение налогов, низкие показатели безработицы и упразднение большого количества устаревших нормативно-правовых актов

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп считает, что за почти полтора года с момента вступления в должность президента США смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу TBN.

По словам Трампа, за 500 с лишним дней с момента его вступления в должность он добился "больше, чем любой другой президент" в истории США за тот же срок.

Среди своих заслуг Трамп назвал сокращение налогов, низкие показатели безработицы и упразднение множества нормативно-правовых актов, существовавших ранее. "Дела в стране идут хорошо, компании возвращаются [в США]", - отметил президент. По его словам, показатели трудовой занятости находятся на самом высоком уровне за последние более чем 40 лет. "Я очень горжусь этим", - добавил Трамп.

Он положительно оценил свою политику в области внешней торговли и введения пошлин на импорт продукции из ряда государств. "Наша торговля с Китаем, Европейским союзом, Мексикой и другими странами очень несбалансирована, - указал Трамп. - В течение многих лет они извлекали для себя пользу за счет нашей страны, и мы находимся в процессе того, чтобы исправить это". По словам американского лидера, он предлагал странам ЕС и Канаде договориться о беспошлинной торговле, однако не был услышан.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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