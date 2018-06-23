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Помпео призвал главу МИД Франции поддержать вступление Македонии в НАТО и ЕС

Международная панорама
23 июня, 22:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Ранее между Грецией и Македонией было подписано соглашение об урегулировании спора по поводу названия Македонии

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу по телефону со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом перспективы присоединения Македонии к НАТО и Евросоюзу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Госсекретарь Помпео призвал французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана поддержать вступление Македонии в НАТО и ЕС после того, как было подписано соглашение между Грецией и Македонией об урегулировании спора по поводу наименования Македонии", - отметила Науэрт в распространенном заявлении.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии. Также Ле Дриан "выразил признательность за то, что Помпео рассказал ему об итогах состоявшегося в Сингапуре саммита" между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, добавила Науэрт.

Ранее Госдепартамент, комментируя достигнутую 12 июня договоренность между Афинами и Скопье об урегулировании спора о названии Македонии, выразил мнение, что это "будет способствовать укреплению безопасности и повышению благосостояния в регионе".

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Как заявил 22 июня журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, главы государств и правительств стран альянса на саммите в Брюсселе 11-12 июля могут дать старт переговорам по присоединению Скопье к блоку.

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Персоны
Трамп, Дональд Ле Дриан, Жан-Ив Столтенберг, Йенс Помпео, Майкл (Майк)
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