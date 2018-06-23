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В Скопье проходит акция протеста против изменения госнаименования

Международная панорама
23 июня, 22:28 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 23, июня. /ТАСС

По последним данным, к митингу присоединились более 1 тыс. человек

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СКОПЬЕ, 23 июня. /ТАСС/. Массовая акция протеста граждан, выступающих против изменения официального названия Республики Македония, проходит в субботу в Скопье перед зданием парламента. На данный момент к ней уже присоединились более 1 тыс. человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Протест, организованный группой граждан "Молодежь для Македонии", начался в 20:00 по местному времени (21:00 мск) с молитвы. Собравшиеся скандировали лозунг, что только Бог знает о Македонии и поможет спасти государство от "лукавого". Митингующие несут баннеры с лозунгами "Никогда Северная, всегда Македония" и призывают к благоразумию, чтобы сохранить конституционное название страны.

Чтобы избежать повторения инцидентов 17 июня, когда в ходе аналогичного протеста перед парламентом страны были задержаны 26 протестующих, а несколько участников и десять полицейских получили травмы, организаторы выступили в соцсетях с призывами ко всем, кто готов поддержать мероприятие, "следить за пришедшими на акцию и пресекать любые попытки экстремизма и провокаций".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров 17 июня подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

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