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Трамп заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова уже начинается

Международная панорама
24 июня, 1:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, июня. /ТАСС

Президент США также отметил, что у него сложились хорошие отношения с лидером КНДР

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что реализация достигнутых им на саммите в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается.

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"Процесс уже начинается, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры", - сказал президент, выступая на встрече в Лас-Вегасе с представителями американских компаний. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

По словам Трампа, "важно уже то, что мы не видим, как над Японией летят северокорейские ракеты, не видим ядерных испытаний". "За последние семь месяцев не было ни одного ракетного испытания. Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет. Все это происходит шаг за шагом", - указал Трамп.

"Важно и то, что у меня сложились очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, - продолжил глава администрации США. - Он умный, жесткий переговорщик. Я думаю, он видит, что у Северной Кореи может быть замечательное будущее. Мы хотим, чтобы у Северной Кореи не было ядерного оружия".

"Сейчас события [урегулирование ядерной проблемы КНДР] развиваются значительно быстрее, чем кто-то мог представить, - добавил Трамп. - А ведь перед тем, как меня избрали президентом, создавалось впечатление, что мы собираемся вступить в войну с Северной Кореей, которая могла привести к гибели 50 млн человек. В одном Сеуле, на который нацелены тысячи северокорейских орудий, проживают 28 млн человек. А теперь, я думаю, они все будут в безопасности".

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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