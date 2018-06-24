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Reuters: боевики ИГ похитили шесть сотрудников иракских сил безопасности

Международная панорама
24 июня, 2:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Террористы угрожают убить заложников, если правительство страны не освободит всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов

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ТАСС, 24 июня. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Как пишет агентство, террористы угрожают убить заложников через три дня, если правительство не отпустит на свободу всех заключенных женщин, относящихся к общине суннитов.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей своего "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.

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