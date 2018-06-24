Reuters: зять Трампа выразил готовность работать с президентом Палестины

ТАСС, 24 июня. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер готов сотрудничать с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Я готов работать с президентом Аббасом, если он пожелает", - заявил Кушнер в интервью палестинской газете Al-Quds.

Как передает агентство также в интервью изданию зять президента США Дональда Трампа подчеркнул, что народ Палестины "заслуживает светлое будущее".

Кушнер и cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт на этой неделе наносят визиты на Ближний Восток, обсуждая региональное урегулирование. Они уже побывали в Саудовской Аравии, Иордании, Египте и Израиле, где провели переговоры с руководством этих государств.