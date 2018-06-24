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Reuters: зять Трампа выразил готовность работать с президентом Палестины

Международная панорама
24 июня, 2:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Джаред Кушнер выразил мнение, что народ Палестины "заслуживает светлое будущее"

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ТАСС, 24 июня. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер готов сотрудничать с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Я готов работать с президентом Аббасом, если он пожелает", - заявил Кушнер в интервью палестинской газете Al-Quds.

Как передает агентство также в интервью изданию зять президента США Дональда Трампа подчеркнул, что народ Палестины "заслуживает светлое будущее".

Кушнер и cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт на этой неделе наносят визиты на Ближний Восток, обсуждая региональное урегулирование. Они уже побывали в Саудовской Аравии, Иордании, Египте и Израиле, где провели переговоры с руководством этих государств.

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