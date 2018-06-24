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СМИ: в Анкаре задержали 11 членов РПК, предположительно готовивших провокации на выборах

Международная панорама
24 июня, 3:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Прокуратура выдала ордера на арест еще восьми подозреваемых, пишет газета Hurriyet

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ТАСС, 24 июня. Турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных действий на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщила в субботу газета Hurriyet.

Информацию о том, какие именно провокации они готовили, издание не приводит. По данным издания, турецкая прокуратура выдала ордера на арест еще восьми подозреваемых.

В минувшую пятницу силы безопасности республики задержали 14 членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Боевиков подозревают в подготовке терактов на территории страны в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов.

Они запланированы на воскресенье, 24 июня. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

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