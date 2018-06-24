Иран ожидает, что Европа к июлю представит предложения для сохранения ядерной сделки

ТАСС, 24 июня. Тегеран ожидает, что европейские страны до конца июня представят пакет предложений для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в субботу сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

По его словам, три европейские страны - участницы ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) и Европейский союз пообещали представить пакет практических мер, которые удовлетворят требования Тегерана, в том числе в отношении продажи нефти и ее транспортировки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.