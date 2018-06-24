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Иран ожидает, что Европа к июлю представит предложения для сохранения ядерной сделки

Международная панорама
24 июня, 4:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Замминистра иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что пакет практических мер должен удовлетворить требования Тегерана в отношении продажи нефти и ее транспортировки

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

© AP Photo/Vahid Salemi

ТАСС, 24 июня. Тегеран ожидает, что европейские страны до конца июня представят пакет предложений для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в субботу сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

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По его словам, три европейские страны - участницы ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) и Европейский союз пообещали представить пакет практических мер, которые удовлетворят требования Тегерана, в том числе в отношении продажи нефти и ее транспортировки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.

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