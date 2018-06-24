Генсек ООН осудил взрыв на митинге в столице Эфиопии

ТАСС, 24 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку, совершенную в субботу в Аддис-Абебе на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью встретил новость о взрыве, произошедшем в субботу на митинге, в котором принимал участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, - говорится в заявлении. - Генеральный секретарь осуждает этот акт насилия".

Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В субботу на одной из площадей Аддис-Абебы, где проходил массовый митинг в поддержку нового главы кабинета, произошел взрыв. В результате этой атаки, по данным минздрава Эфиопии, один человек погиб и более 130 были ранены. Премьер Эфиопии не пострадал.