Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН осудил взрыв на митинге в столице Эфиопии

Международная панорама
24 июня, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В результате атаки погиб один человек, более 130 пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку, совершенную в субботу в Аддис-Абебе на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью встретил новость о взрыве, произошедшем в субботу на митинге, в котором принимал участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, - говорится в заявлении. - Генеральный секретарь осуждает этот акт насилия".

Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В субботу на одной из площадей Аддис-Абебы, где проходил массовый митинг в поддержку нового главы кабинета, произошел взрыв. В результате этой атаки, по данным минздрава Эфиопии, один человек погиб и более 130 были ранены. Премьер Эфиопии не пострадал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абий Ахмед Гутерриш, Антониу
Страны
Эфиопия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
2
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
3
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
4
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
5
Сборная Германии по футболу спаслась в компенсированное время, Лукаку догнал Роналду
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости