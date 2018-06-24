СМИ: безопасность Трампа во время его визита в Британию обеспечат 10 тыс. полицейских

ЛОНДОН, 24 июня. Безопасность президента США Дональда Трампа во время его предстоящего визита в Великобританию будут обеспечивать до 10 тыс. офицеров полиции. Об этом сообщила воскресная лондонская газета The Mail on Sunday.

Издание отмечает, что перед полицейскими стоит задача оградить главу Белого дома как от угрозы терактов, так и от массовых протестов, которые запланированы к визиту лидера США. В связи с этим в те места, где будут митинговать противники политики Трампа, будут направлены минивэны с офицерами военной полиции, профессионально подготовленными к борьбе с уличными беспорядками. Непосредственно же защищать главу американской администрации от угрозы покушения на его жизнь будут 40 полицейских машин и мотоциклистов президентского эскорта. Ожидается, что Трамп избежит появления в центральной части Лондона, где будут проходить акции протеста.

На 13 июля в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили 53 тыс. человек. Кроме того, в тот же день в центре Лондона состоится Женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.

Газета также информирует о графике визита президента США. Согласно ее сведениям, Трамп прибудет в Великобританию 12 июля, его самолет приземлится в лондонском аэропорту Станстед. Оттуда глава Белого дома отправится вертолетом в резиденцию американского посла в лондонском Риджентс-парке перед тем, как посетить Бленхеймский дворец возле городка Вудсток в графстве Оксфордшир. В этом дворце, который является фамильной резиденцией герцогов Мальборо и местом рождения премьер-министра Уинстона Черчилля (1874-1965), у Трампа запланирован ужин.

В пятницу 13 июля президент США проведет переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс, а после этого отправится на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок. Газета также не исключает, что в этот день Трамп может посетить и одну из американских военных баз на британской территории.

И, наконец, в последний день своего визита в Соединенное Королевство - 14 июля - американский президент, как ожидается, посетит принадлежащий ему гольф-курорт Trump Turnberry в Шотландии и уже после этого покинет Великобританию либо сразу, либо после предварительного заезда в шотландский город Абердин. Причин последней возможной остановки газета не указывает, однако известно, что в области Абердиншир расположен еще один гольф-клуб Трампа под названием Trump International Golf Links.