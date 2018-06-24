Глава МИД Турции назвал проходящие выборы самыми критическими в истории страны

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал проходящие в воскресенье досрочные президентские и парламентские выборы самыми критическими в истории страны. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, глава МИД заявил на избирательном участке в Анталье.

"Это самые критические выборы в истории Турции. Страна сейчас переживает один из самых непростых периодов своего развития. В республике меняется форма государственного правления. Надеюсь, сегодняшнее голосование станет залогом дальнейшего развития страны", - приводит агентство слова министра.

Чавушоглу также выразил мнение, что выборы 24 июня "внесут вклад в демократическое развитие Турции".

Турецкие граждане выбирают в воскресенье президента и новый состав парламента. Избирательные участки начали работу в 81 провинции в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и проработают до 17:00. По данным министерства юстиции, голосование проходит в спокойной обстановке, после завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил глава комиссии Сади Гювен.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать предстоящие выборы.