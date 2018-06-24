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Рабочая партия Курдистана приостановила деятельность в связи с выборами в Турции

Международная панорама
24 июня, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Решение организации, вступившее в силу в субботу в 19:00, действует в течение суток, уточняет телеканал Rudaw

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Сторонники Рабочей партии Курдистана с портретом ее лидера Абдуллы Оджалана во время празднования Новруза в Стамбуле, март 2018 года

Сторонники Рабочей партии Курдистана с портретом ее лидера Абдуллы Оджалана во время празднования Новруза в Стамбуле, март 2018 года

© AP Photo/Lefteris Pitarakis

ТАСС, 24 июня. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о приостановке на сутки политической и военной деятельности в связи с президентскими и парламентскими выборами, которые проходят 24 июня на всей территории республики. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Rudaw со ссылкой на заявление РПК.

"Руководство РПК приняло решение временно приостановить войну против турецких войск на 24 часа", - говорится в заявлении. Как отметил телеканал, согласно заявлению, одностороннее приостановление политической и военной деятельности вступило в силу в субботу в 19:00 по местному времени (совпадает с мск).

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Согласно данным телеканала, это решение принято с целью "создания спокойных условий и расширения возможностей голосования для курдских избирателей".

Досрочные президентские и парламентские выборы начались в воскресенье на всей территории Турции. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) и продолжат работать до 17:00 в условиях сохраняющегося режима чрезвычайного положения, который был введен после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий глава государства Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Однако последняя решила бойкотировать выборы.

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