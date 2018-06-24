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Премьер Турции в шутку пообещал выставить свое кресло на аукцион после выборов

Международная панорама
24 июня, 11:57 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 24, июня. /ТАСС

Отмечается, что после смены формы правления в Турции будет упразднена должность премьер-министра

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АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в шутку пообещал выставить на аукцион свое кресло после того, как форма правления в стране сменится с парламентской на президентскую, в результате чего будет упразднена должность премьера. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, он заявил в воскресенье на одном из избирательных участков в Измире.

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"Надеюсь, что президентские и парламентские выборы будут способствовать дальнейшей консолидации турецкого общества и станут залогом долгосрочного мира в стране. Президентская форма правления позволит нашей республике достичь новых рубежей развития. Это также укрепит нашу безопасность и стабильность. А мое кресло останется у меня, я выставлю его на аукцион", - подчеркнул он.

Ранее на досрочных президентских и парламентских выборах уже проголосовали и другие министры, а также некоторые кандидаты на пост президента, в том числе кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже и кандидат от "Хорошей партии" Мерал Акшенер.

Турецкие граждане выбирают в воскресенье президента и новый состав парламента. Избирательные участки начали работу в 81 провинции в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и проработают до 17:00. По данным министерства юстиции, голосование проходит в спокойной обстановке, после завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил глава комиссии Сади Гювен.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать предстоящие выборы.

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