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Глава МИД Италии считает, что ЕС грозит раскол по миграционному вопросу

Международная панорама
24 июня, 12:11 UTC+3 РИМ РИМ 24, июня. /ТАСС

Нынешние разногласия производят разъедающий эффект, уверен Энцо Моаверо-Миланези

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Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези

© EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI

РИМ, 24 июня. /ТАСС/. Разногласия стран ЕС по миграционной проблеме грозят расколом сообщества и закрытием границ. Такое мнение выразил в опубликованном в воскресенье в газете Il Messaggero интервью министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

"ЕС превратился в архипелаг множества островов. Значительно снизилась способность приходить к компромиссным решениям, по-настоящему сотрудничать. И есть высокий риск раскола. Нынешние разногласия, сложность прийти к решению работать вместе сейчас производят разъедающий эффект, гораздо более сильный, чем финансовый кризис сообщества 2012 года", - считает глава итальянской дипломатии.

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Он отметил, что де-факто многие европейские страны уже закрывают границы. "Если все начнут закрывать свои границы, свобода зоны Шенгена будет ограничена, что крайне негативно скажется на тех, кто путешествует, работает, учится, наконец, пострадает и общий рынок", - отметил Моаверо-Миланези.

При этом он не считает, что решение найти сложно, но возможно. Он повторил позицию Италии, которая добивается отмены Дублинского соглашения, накладывающего на страны, куда прибывают мигранты, ответственность за их прием и размещение. Кроме того, Рим предлагает создание центров приема мигрантов в странах их отправления и транзитных государствах [в Африке], где бы производилась оценка статуса обращающегося за убежищем в Европе. Министр напомнил, что 93% прибывающих в Италию являются экономическими мигрантами и не попадают под статус беженцев.

Комментируя предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании "закрытых европейских центров", итальянский министр отметил, что о "таких лагерях" можно говорить, если они будут распределены по всей Европе, а не сконцентрированы в Италии, которая лишь благодаря своему географическому положению стала страной прибытия основной массы мигрантов.

В воскресенье в Брюсселе пройдет неформальный саммит по миграции с участием 16 стран, включая Италию. Как указал Моаверо-Миланези, эта встреча служит для подготовки очередного заседания Европейского совета 28-29 июня. При этом между странами - участницами наметились серьезные разногласия в подходах к миграционной политике, начиная с нового столкновения между Римом и Парижем. Макрон заявил, что Италия не переживает более миграционного кризиса. Это заявление вызвало возмущение со стороны ведущих представителей итальянского правительства - министра экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо и главы МВД Маттео Сальвини.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Моаверо-Миланези, Энцо
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Проблема нелегальной миграции в Европе
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