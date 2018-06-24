Британский министр внешней торговли не исключил продления переходного периода после Brexit

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Британский министр внешней торговли Лиам Фокс не исключил продления переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News.

По его мнению, Соединенное Королевство в результате Brexit должно покинуть европейский единый рынок и таможенный союз ЕС, а также выйти из-под юрисдикции Европейского суда. "Если мы немного затянем с этим, чтобы свести к минимуму негативные последствия, то это меня устраивает. Прождав 40 с лишним лет, чтобы выйти из Европейского союза, несколько дополнительных месяцев не беспокоят меня, если мы выберем правильный курс", - сказал он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по определению условий, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, затем достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.