НАТО выразила готовность помогать Ливии в укреплении национальной безопасности

РИМ, 24 июня. /ТАСС/. НАТО готова оказать помощь правительству Ливии в укреплении институтов национальной безопасности, в том числе с целью решения миграционной проблемы. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье в газете La Repubblica интервью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО готова оказать помощь Ливии в создании собственных институтов безопасности при осуществлении контроля со стороны ее правительства, в координации с ЕС и согласно резолюции Совбеза ООН, а также на основе двустороннего взаимодействия. Эксперты альянса поддерживают постоянный контакт с ливийскими властями. Мы бы приветствовали вклад Италии в эту работу, но решение об этом должно принимать итальянское правительство", - сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что "военного подхода к решению миграционной проблемы быть не может". "Но НАТО может помочь сделать проблему менее острой", - сказал генсек, напомнив о совместной с Грецией, Турцией и европейским агентством Frontex миссии альянса в Эгейском море, которая призвана предотвратить незаконную перевозку людей.

Столтенберг сообщил, что на саммите стран - членов Североатлантического альянса будет запущена новая миссия по подготовке сотрудников служб безопасности в Ираке. "Она послужит борьбе с терроризмом и предотвращению возвращения террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - добавил он. Генсек также сообщил, что НАТО готовится открыть два новых командных центра для "улучшения способности быстрого реагирования", а также подписать совместное заявление об укреплении сотрудничества с ЕС.

С ливийских берегов в попытке пересечь Сицилийский пролив и добраться до Европы отправляется большая часть мигрантов, преимущественно из африканских стран. Большинство из них прибывают в Италию. Незаконная перевозка людей стала многомиллионным по доходности бизнесом преступных картелей.