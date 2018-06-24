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СМИ: президент Чехии планирует во вторник или среду назначить новое правительство

Международная панорама
24 июня, 12:58 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 24, июня. /ТАСС

По информации Mlada fronta dnes, Акция недовольных граждан и Чешская социал-демократическая партия урегулировали спорные вопросы

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БРАТИСЛАВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан планирует в предстоящие вторник или среду подписать указ о назначении нового правительства Чехии, которое действующий премьер и лидер политического движения АНО (Акция недовольных граждан) формирует из своих партийных соратников и выдвиженцев Чешской социал-демократической партии (ЧСДП). Об этом сообщил в воскресенье сайт пражской газеты Mlada fronta dnes.

Между АНО и ЧСДП, по данным издания, урегулированы спорные вопросы, мешавшие созданию правительственной коалиции. В нижней палате национального парламента коалиция будет опираться на поддержку Коммунистической партии Чехии и Моравии.

Пять из пятнадцати кресел в новом правительстве Андрея Бабиша должны принадлежать ЧСДП. Представители социал-демократов возглавят МВД, МИД, министерство сельского хозяйства, министерство культуры, а также министерства труда и социальных дел.

Движение АНО победило на состоявшихся в республике в октябре 2017 года парламентских выборах. В нижней палате парламента движению принадлежит 78 из 200 депутатских кресел, но этого недостаточно, чтобы создать однопартийное правительство. Если процесс формирования правительственной коалиции с ЧСДП, опирающейся на голоса парламентариев-коммунистов, будет успешно завершен, то новый кабинет министров сможет заручиться доверием 108 депутатов (фракции социал-демократов и коммунистов в нижней палате парламента насчитывают по 15 депутатов).

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