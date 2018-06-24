Омбудсмен Украины выразила обеспокоенность увеличением числа нападений на поселения цыган

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность увеличением количества нападений на поселения цыган в стране. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинского омбудсмена в воскресенье.

"Людмила Денисова обеспокоена тенденцией к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям цыганского национального меньшинства", - сказано в сообщении. Денисова призвала общественность к толерантности и отсутствию дискриминации по любым признакам.

В ночь на воскресенье группа людей в масках напала на цыганский лагерь на окраине Львова, жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали. Как сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, задержаны все нападавшие. Ими оказались семеро парней в возрасте 16-17 лет, все они являются жителями Львова. По данному факту открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство, осуществленное группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает санкции в виде лишения свободы до 15 лет, или же пожизненный тюремный срок.

Уполномоченный Рады обратилась в главе МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить эффективное расследование этого случая, а также принять меры по недопущению таких ситуаций в будущем.

За последнее время на Украине было несколько аналогичных инцидентов. В частности, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь ромов в Тернополе на западе страны. В ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, а 9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудно под Львовом. В начале июня радикалы разгромили лагерь в Голосеевском парке Киева, где цыгане обустроили себе временные жилища.