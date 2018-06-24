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Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны

Международная панорама
24 июня, 13:07 дата обновления: 24 июня, 13:24 UTC+3

Президент Сирии также отметил, что восстановление республики может занять больше времени, чем предполагалось

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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© SANA via AP

МАГАДАН, 24 июня. /ТАСС/. Сирия будет восстановлена собственными силами страны, заявил в воскресенье президент страны Башар Асад в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены", - сказал он.

"[Если] нет денег - займем у наших друзей, у сирийцев, живущих за рубежом, у нашей казны. Мы не беспокоимся об этом", - подчеркнул Асад, отметив при этом, что восстановление страны может занять больше времени, чем предполагалось.

Конституционная реформа

Проведение конституционной реформы в Сирии зависит только от решения самих сирийцев, заявил Башар Асад.

"Любая конституционная реформа не касается правительства. Это дело сирийского народа. Если мы хотим прийти к каким-то изменениям или к чему-либо, необходим национальный референдум. Если будет референдум и люди поддержат новую конституцию, то, конечно, мы ее примем", - сказал он.

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