Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Асад заявил, что пока не принял решение о выдвижении на пост президента Сирии в 2021 году

Международная панорама
24 июня, 13:19 дата обновления: 24 июня, 13:48 UTC+3

Сирийский лидер отметил, что прислушается к воле граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад еще не принял решение о выдвижении на новый президентский срок в 2021 году. Об этом он заявил в интервью программе "Итоги недели", выложенном в воскресенье на сайте телеканала НТВ.

"Тут два фактора: первый - мое желание, и оно исходит из второго фактора - воли сирийского народа", - сказал Асад.

"У нас есть еще три года. К тому времени, к 2021 году, будет ли готов сирийский народ принять того же человека, того же президента, или нет? Если будут готовы - я подумаю над этим, но сейчас еще рано, впереди три года", - заметил президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
3
Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча
4
Владелец ресторана объяснила решение не пустить в заведение пресс-секретаря Трампа
5
В Центральном районе Барнаула введен режим ЧС после шторма
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости