Эрдоган проголосовал в Стамбуле на президентских и парламентских выборах

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал в воскресенье на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом сообщил телеканал NTV, который ведет трансляцию с избирательного участка.

Турецкий лидер проголосовал в одной из школ в стамбульском районе Ускюдар. Вместе с ним отдать свои голоса приехали его супруга Эмине Эрдоган и зять - министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. На избирательном участке перед приездом Эрдогана были значительно усилены меры безопасности.

Турция проводит демократическую революцию благодаря проходящим в воскресенье досрочным президентским и парламентским выборам, заявил Эрдоган на избирательном участке после голосования.

"Эти выборы имеют важную особенность. Турция благодаря ним проводит практически демократическую революцию", - сказал турецкий лидер. Эрдоган также сообщил о "хорошей явке на выборах". По его словам, на данный момент "более 50% избирателей уже проголосовали".

Ранее в голосовании на досрочных президентских и парламентских выборах уже приняли участие некоторые члены правительства Турции, а также несколько кандидатов на пост президента, в том числе кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже и кандидат от "Хорошей партии" Мерал Акшенер.

Турецкие граждане впервые в истории выбирают в воскресенье одновременно президента и новый состав парламента. Избирательные участки начали работу в 81 провинции в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и закроются в 17:00. По данным министерства юстиции, голосование проходит в спокойной обстановке, после завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты, подсчеты по парламентским выборам будут оглашены позднее. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил глава комиссии Сади Гювен.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать предстоящие выборы.