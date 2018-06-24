Израильские силы ПВО выпустили ракету по беспилотнику у границы с Сирией

ТАСС, 24 июня. ПВО армии Израиля выпустили ракету Patriot по беспилотнику, приблизившемуся к границе государства со стороны Сирии. Цель поражена не была, сообщает в воскресенье Армия обороны Израиля на официальной странице в Twitter .

"Недавно ракета системы ПВО Patriot была выпущена по беспилотному летательному аппарату [БПЛА], приближавшемуся к границе из Сирии. В результате БПЛА удалился от границы. Попадание не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как передало в воскресенье агентство Reuters, командующий проправительственными силами в Сирии утверждает, что беспилотник, по которому ПВО Израиля выпустили ракету, был задействован в операции сирийской армии в южной провинции Эль-Кунейтра.