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Израильские силы ПВО выпустили ракету по беспилотнику у границы с Сирией

Международная панорама
24 июня, 14:25 дата обновления: 24 июня, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В Армии обороны страны отметили, что цель не была поражена

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ТАСС, 24 июня. ПВО армии Израиля выпустили ракету Patriot по беспилотнику, приблизившемуся к границе государства со стороны Сирии. Цель поражена не была, сообщает в воскресенье Армия обороны Израиля на официальной странице в Twitter .

"Недавно ракета системы ПВО Patriot была выпущена по беспилотному летательному аппарату [БПЛА], приближавшемуся к границе из Сирии. В результате БПЛА удалился от границы. Попадание не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как передало в воскресенье агентство Reuters, командующий проправительственными силами в Сирии утверждает, что беспилотник, по которому ПВО Израиля выпустили ракету, был задействован в операции сирийской армии в южной провинции Эль-Кунейтра.

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