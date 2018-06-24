Telegraph: сторонники Brexit призвали Мэй готовиться к выходу Британии из ЕС без сделки

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Группа сторонников Brexit, объединяющая более 60 членов парламента Соединенного Королевства, экономистов, юристов и представителей научных кругов, призвала британского премьер-министра Терезу Мэй в срочном порядке активизировать подготовку к сценарию выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Telegraph.

По мнению представителей инициативной группы, наличие подобного плана способно усилить положение Лондона на переговорах по вопросу Brexit с Брюсселем, который противится скорому заключению соглашения о свободной торговле. "Мы предлагаем вам ясно заявить о своей позиции, что Великобритания теперь должна срочно подготовиться к возможности того, что сделка достигнута не будет", - говорится в адресованном Мэй письме.

Пресс-секретарь британского премьера ранее заявил, что кабмин выполнил "значительный объем работы" в ходе разработки планов на случай выхода из Евросоюза без сделки по Brexit, подчеркнул при этом, что правительство уверено в том, что ему удастся достигнуть "хорошего соглашения".

Мэй в марте изложила свое видение будущего экономического сотрудничества с ЕС, заявив, что Великобритания готова к любому сценарию реализации Brexit, но хотела бы построить новые прочные отношения с Евросоюзом.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в Брюсселе. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.