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СМИ: в боях за нефтяные порты погибли 28 солдат ливийской армии

Международная панорама
24 июня, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Сообщается также о 40 раненых

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ТАСС, 24 июня. Ливийская национальная армия (ЛНА) потеряла убитыми во время операции по освобождению от боевиков наливных портов в районе так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт) 28 бойцов. Такие данные, как передает новостной портал Al Motawaset, сообщил в воскресенье глава комиссии ВС по раненым военнослужащим Абдельраззак Адвейк.

"Число погибших составило 28 солдат, 40 получили ранения, - указал он. - Эта цифра еще может измениться, поскольку среди военнослужащих есть пропавшие без вести и те, кто пока остается в больницах". Между тем, как сообщили в воскресенье представители спецназа ЛНА "Ас-Саика", до настоящего момента они не могут установить связь с тремя участвовавшими в стычках бойцами.

14 июня крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись штурму формирований контролировавшего их в прошлом полевого командира Ибрагима аль-Джадрана, которым удалось занять порты, выбив оттуда охранявшие их армейские подразделения. Поддержку наступавшим бандам, как сообщалось, оказали связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) исламистские "Бригады обороны Бенгази" и ряд радикальных формирований с юга Ливии.

Спустя неделю командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать штурм и очистить "нефтяной полумесяц" от террористов. В результате наступления войска при поддержке боевой авиации в течение минувшего четверга выдворили боевиков и начали их преследование.

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