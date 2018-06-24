СМИ: в боях за нефтяные порты погибли 28 солдат ливийской армии

ТАСС, 24 июня. Ливийская национальная армия (ЛНА) потеряла убитыми во время операции по освобождению от боевиков наливных портов в районе так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт) 28 бойцов. Такие данные, как передает новостной портал Al Motawaset, сообщил в воскресенье глава комиссии ВС по раненым военнослужащим Абдельраззак Адвейк.

"Число погибших составило 28 солдат, 40 получили ранения, - указал он. - Эта цифра еще может измениться, поскольку среди военнослужащих есть пропавшие без вести и те, кто пока остается в больницах". Между тем, как сообщили в воскресенье представители спецназа ЛНА "Ас-Саика", до настоящего момента они не могут установить связь с тремя участвовавшими в стычках бойцами.

14 июня крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись штурму формирований контролировавшего их в прошлом полевого командира Ибрагима аль-Джадрана, которым удалось занять порты, выбив оттуда охранявшие их армейские подразделения. Поддержку наступавшим бандам, как сообщалось, оказали связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) исламистские "Бригады обороны Бенгази" и ряд радикальных формирований с юга Ливии.

Спустя неделю командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать штурм и очистить "нефтяной полумесяц" от террористов. В результате наступления войска при поддержке боевой авиации в течение минувшего четверга выдворили боевиков и начали их преследование.