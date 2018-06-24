Сингапур потратил на проведение саммита КНДР - США почти $12 млн

СИНГАПУР, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Сингапура назвало скорректированную цифру расходов на проведение саммита КНДР - США 12 июня. Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД республики, на мероприятие было потрачено 16,3 млн сингапурских долларов (почти $12 млн).

Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что "основная часть расходов пришлась на предпринимаемые меры безопасности непосредственно во время и в преддверии саммита". Одновременно представитель министерства коммуникаций и информации сообщил, что на открытие и функционирование международного пресс-центра было потрачено 4 млн сингапурских долларов ($2,9 млн).

Ранее премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что встреча лидеров КНДР и США обошлась республике в 20 млн сингапурских долларов ($14,7 млн). Тем временем местные эксперты подсчитали, что только на пребывании иностранных журналистов, освещавших саммит, удалось заработать около 7,2 млн сингапурских долларов ($5,3 млн). Как рассказал старший научный сотрудник института Ngee Ann Polytechnic Майкл Чиам, встречу двух лидеров освещали около 4 тыс. представителей СМИ, в среднем каждый из них провел здесь три дня и потратил как минимум 600 сингапурских долларов ($449) в сутки, в том числе на проживание, питание, перемещение и прочее.