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Премьер Бельгии считает, что ЕС должен сохранить открытыми внутренние границы

Международная панорама
24 июня, 16:00 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 24, июня. /ТАСС

Шарль Мишель также призвал реформировать Дублинскую систему предоставления убежища

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БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) должен сохранить открытыми границы внутри сообщества, создать специальные центры для приема мигрантов, обеспечить реформу Дублинской системы предоставления убежища. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

"Первый приоритет сегодняшней встречи - сохранить свободное перемещение в пределах Шенгена и обеспечить твердый контроль на внешних границах сообщества. Второй приоритет - создание специальных центров приема и ориентации мигрантов. Третий приоритет - реформировать Дублинскую систему предоставления убежища, проявив ответственность и солидарность", - сказал он.

Дублинская система, которая формально действует в ЕС, но по факту практически не работает, заключается в том, что вопрос предоставления убежища беженцам решает та страна, на территорию которой они изначально прибыли, перейдя внешнюю границу ЕС. Эта система привела к катастрофической перегрузке мигрантами средиземноморских государств ЕС, в первую очередь Италии.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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Мишель, Шарль
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