Премьер Бельгии считает, что ЕС должен сохранить открытыми внутренние границы

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) должен сохранить открытыми границы внутри сообщества, создать специальные центры для приема мигрантов, обеспечить реформу Дублинской системы предоставления убежища. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

"Первый приоритет сегодняшней встречи - сохранить свободное перемещение в пределах Шенгена и обеспечить твердый контроль на внешних границах сообщества. Второй приоритет - создание специальных центров приема и ориентации мигрантов. Третий приоритет - реформировать Дублинскую систему предоставления убежища, проявив ответственность и солидарность", - сказал он.

Дублинская система, которая формально действует в ЕС, но по факту практически не работает, заключается в том, что вопрос предоставления убежища беженцам решает та страна, на территорию которой они изначально прибыли, перейдя внешнюю границу ЕС. Эта система привела к катастрофической перегрузке мигрантами средиземноморских государств ЕС, в первую очередь Италии.