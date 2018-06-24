Турецкий депутат заявил, что не менее 100 урн для голосования признали недействительными

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 100 урн для голосования и все бюллетени в них были признаны недействительными на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом написал в воскресенье депутат парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Эрен Эрдем на своей официальной странице в Twitter.

"Друзья, мы признали недействительными около 100 урн для голосований из-за нарушений. Без паники, все будет хорошо", - написал политик.

Ранее в воскресенье действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "серьезных нарушений законодательства на выборах в Турции не зафиксировано".

Турецкие граждане впервые в истории выбирают в воскресенье одновременно президента и новый состав парламента. Избирательные участки начали работу в 81 провинции в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и закроются в 17:00. По данным министерства юстиции, голосование проходит в спокойной обстановке, после завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты, подсчеты по парламентским выборам будут оглашены позднее. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил глава комиссии Сади Гювен.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать предстоящие выборы.