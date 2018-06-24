Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель заявила, что по вопросам миграции нужны локальные соглашения

Международная панорама
24 июня, 16:15 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 24, июня. /ТАСС

По мнению канцлера, сейчас должна идти речь о двусторонних и трехсторонних договоренностях, так как ЕС пока не выработал единого решения

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Европейский союз на данном этапе не может найти общее решение по вопросам миграции, нужно работать в направлении локальных договоренностей между несколькими странами. Об этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

Смотрите также
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер

Как миграционный вопрос вновь расшатал политическую ситуацию в Германии

"Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС, но мы знаем, что и на саммите мы, к сожалению, не найдем общего решения для миграционной проблемы, - сказала она. - Поэтому сейчас речь идет о двусторонних и трехсторонних договоренностях, чтобы посмотреть, как мы можем друг другу помочь, не дожидаясь всех 28 членов ЕС".

По словам канцлера Германии, все усилия в конечном итоге должны быть нацелены на поиск общего решения на уровне сообщества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны
3
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
4
Кремль пока не комментирует сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Вене 15 июля
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча
7
В Петербурге арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции на родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости