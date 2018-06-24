Меркель заявила, что по вопросам миграции нужны локальные соглашения

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Европейский союз на данном этапе не может найти общее решение по вопросам миграции, нужно работать в направлении локальных договоренностей между несколькими странами. Об этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

"Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС, но мы знаем, что и на саммите мы, к сожалению, не найдем общего решения для миграционной проблемы, - сказала она. - Поэтому сейчас речь идет о двусторонних и трехсторонних договоренностях, чтобы посмотреть, как мы можем друг другу помочь, не дожидаясь всех 28 членов ЕС".

По словам канцлера Германии, все усилия в конечном итоге должны быть нацелены на поиск общего решения на уровне сообщества.