СМИ: в Турции по подозрению в подтасовке голосов на выборах задержаны четыре человека

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Силы безопасности Турции взяли под стражу четырех человек на юго-востоке страны, их подозревают в фальсификации результатов голосования на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом сообщила в воскресенье газета Sabah.

По ее данным, подозреваемые были задержаны на одном из избирательных участков в уезде Суруч в провинции Шанлыурфа. В настоящий момент полиция расследует возможную подтасовку голосов с их стороны.

Ранее в воскресенье были также задержаны 10 иностранцев из Франции, Германии и Италии, которые могли вмешаться в процесс голосования. Они выдавали себя за наблюдателей от ОБСЕ. Какие цели они преследовали, пока не сообщается.

Турецкие граждане впервые в истории выбирают в воскресенье одновременно президента и новый состав парламента. Избирательные участки начали работу в 81 провинции в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и закроются в 17:00. По данным министерства юстиции страны, голосование проходит в спокойной обстановке, после завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты, подсчеты по парламентским выборам будут оглашены позднее. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил глава комиссии Сади Гювен.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать предстоящие выборы.