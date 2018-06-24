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В Евросоюз с 2015 года прибыли больше 1,65 млн нелегальных мигрантов

Международная панорама
24 июня, 16:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 24, июня. /ТАСС

По данным Еврокомиссии, только 35 тыс. человек удалось расселить из средиземноморских стран по территории остальных государств сообщества

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БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года по июнь 2018 года, из них расселены из пограничных стран ЕС лишь порядка 35 тыс. человек. Эти данные опубликовала Еврокомиссия в преддверии неформального саммита глав государств и правительств 16 стран сообщества по миграции, который откроется в ближайшие часы в Брюсселе. Его участники намерены сблизить позиции перед плановым саммитом ЕС 28-29 июня, где миграция также станет одной из ключевых тем.

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"Число прибытий мигрантов по Восточно-Средиземноморскому маршруту [через Турцию, Грецию и Балканы] в 2018 году сократилось на 97% по сравнению с 2015 годом", - с такого подзаголовка начинается раздел по статистике прибытия мигрантов из Африки за последние три года (с момента заключения в 2015 году соглашения с Турцией о закрытии границы ЕС для прибытия мигрантов).

Суммарные цифры по всем трем Средиземноморским коридорам (Восточному, Центральному, Западному) также демонстрируют значительное сокращение потока мигрантов, который составил 1,05 млн человек в 2015 году, 374 тыс. человек в 2016 году, 184,7 тыс. - в 2017 и 50,3 тыс. - в первом полугодии 2018 года. В сумме это составляет свыше 1,65 млн человек.

Однако, несмотря на эту, казалось бы позитивную, тенденцию, причина нового политического обострения миграционного кризиса ЕС становится ясна, если сопоставить число прибывших мигрантов с числом тех, кого страны ЕС смогли за этот период по своим квотным схемам расселить из средиземноморских стран по территории остальных государств сообщества. Их число за это время составило около 35 тыс. человек, то есть чуть более 2% от всех прибывших и официально зарегистрированных нелегалов.

Вопрос о высылке нелегальных экономических мигрантов из стран ЕС стоит еще более остро - Еврокомиссия не привела ни одной цифры о числе высланных из Евросоюза нелегалов, которым отказано в убежище. Все, чего она смогла добиться, - это обеспечить во взаимодействии с ООН возвращение домой порядка 22 тыс. беженцев из Ливии, где они находились в ожидании возможности отправиться в ЕС.

Иными словами, только по официальной статистике Еврокомиссии, в странах ЕС с 2015 года появилось свыше 1,6 млн неустроенных мигрантов, которые остаются на территории сообщества, и их число продолжает расти, хотя и медленнее, чем в начале кризиса в 2015 году.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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