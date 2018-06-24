Макрон заявил, что миграционный кризис в ЕС перерос в политический

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Миграционный кризис в ЕС в настоящее время преобразовался в кризис политический. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом экстренного саммита лидеров стран Евросоюза, посвященного миграционным проблемам. Трансляцию выступления президента перед журналистам вел телеканал Европейской комиссии.

"Мы проводим эту рабочую встречу в важный момент. Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков. На основе совместной работы мы смогли значительно снизить интенсивность этого потока, но перемещения мигрантов внутри Евросоюза остаются весьма значительными. И теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами", - заявил президент Франции.

Макрон добавил, что решение миграционного кризиса может быть основано на сотрудничестве не всех 28 государств ЕС, а только части стран, готовых взять на себя ответственность в этом вопросе.

"Нам необходимо европейское решение, основанное на сотрудничестве всех 28 стран ЕС, или тех из них, которые готовы вместе идти вперед и разделить ответственность и бремя [приема мигрантов], которое ложится на некоторые страны", - сказал он.

"У нас есть наши ценности, и всякий раз, когда мы им изменяем, мы выбираем наихудшее решение, - заявил Макрон. - Наши ценности - это права человека, уважение государственного суверенитета и европейская солидарность". Он подчеркнул, что на этой встрече в Брюсселе предстоит обсудить вопрос "борьбы с притоком нелегальных мигрантов и пресечения каналов трафика людей". "Для этого нам необходимо вместе работать со странами происхождения мигрантов и государствами, через которых идет их транзит, в частности, с Ливией, странами Балкан и Азии".

"Нам необходимо лучше защищать внешние границы, выделяя для этого дополнительные инвестиции. Необходимо также обеспечить эффективную систему распределения миграционного бремени между странами ЕС. Мы должны реформировать процедуру Дублина (нынешнюю систему предоставления убежища в ЕС - прим. ТАСС), и мы должны принять меры, которые сделают эту систему более эффективной", - подчеркнул Макрон.

Дублинская система, которая формально действует в ЕС, но по факту практически не работает, заключается в том, что вопрос предоставления убежища беженцам решает та страна, на территорию которой они изначально прибыли, перейдя внешнюю границу ЕС. Эта система привела к катастрофической перегрузке мигрантами средиземноморских государств ЕС, в первую очередь Италии.