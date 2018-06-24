В Турции завершились президентские и парламентские выборы

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Досрочные президентские и парламентские выборы, которые впервые в истории Турции прошли в один день, завершились в воскресенье без серьезных инцидентов. Как сообщило агентство Anadolu, избирательные пункты закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

По словам министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля, в ходе выборов в стране не зафиксировано каких-либо серьезных происшествий. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что "серьезных нарушений законодательства на выборах зафиксировано не было". ОБСЕ также не обнаружила ограничений в мониторинге выборов.

Между тем ряд инцидентов зафиксирован на юго-востоке Турции. В уезде Суруч в провинции Шанлыурфа, как сообщили сторонники прокурдской Партии демократии народов, был вброс бюллетеней на одном из избирательных участков. Кроме того, сотрудники полиции задержали троих человек с мешками, заполненными избирательными бюллетенями. На одном из пунктов для голосования также произошла стычка, в результате которой пострадали три человека.

Кроме того, в некоторых провинциях страны были взяты под стражу 10 иностранных граждан. По данным газеты Aydinlik, трое французов, трое немцев и четверо итальянцев приходили на избирательные участки и представлялись наблюдателями от ОБСЕ. Какие именно цели они преследовали, не сообщается.

Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил ранее глава комиссии Сади Гювен. Известно, что сначала будут подсчитаны голоса, которые избиратели отдали за кандидатов в президенты.

Выборы в Турции

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать предстоящие выборы.