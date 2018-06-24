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Премьер Люксембурга призвал Евросоюз создавать центры приема мигрантов за своими границами

Международная панорама
24 июня, 17:15 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 24, июня. /ТАСС

Ксавье Беттель заявил о необходимости принятия общих решений, "поскольку пока каждая страна ЕС пытается принимать национальные меры"

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БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Евросоюз должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории, в сопредельных странах. Об этом заявил премьер Люксембурга Ксавье Беттель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

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"У нас сегодня есть письмо о готовности Верховного комиссариата ООН по правам беженцев взять под свой надзор центры по приему беженцев за пределами Евросоюза [в случае их создания]. Это открывает для нас новые возможности по открытию таких центров. Мы не обсуждали этого ранее, поскольку раньше у нас не было таких гарантий", - сказал Беттель.

"Нам нужны общие решения, поскольку пока каждая страна ЕС пытается принимать национальные меры, но это не будет иметь результата", - добавил он.

На вопрос журналистов, может ли миграционный кризис разрушить ЕС, премьер Люксембурга ответил шуткой: "Почему каждый раз, когда мы встречаемся, вы считаете, что мы собираемся что-то разрушить?" По его словам, нынешний саммит должен проработать набор предложений по решению миграционного кризиса, которые будут обсуждаться на плановой встрече лидеров ЕС 28-29 июня в Брюсселе.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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