Премьер Люксембурга призвал Евросоюз создавать центры приема мигрантов за своими границами

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Евросоюз должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории, в сопредельных странах. Об этом заявил премьер Люксембурга Ксавье Беттель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

"У нас сегодня есть письмо о готовности Верховного комиссариата ООН по правам беженцев взять под свой надзор центры по приему беженцев за пределами Евросоюза [в случае их создания]. Это открывает для нас новые возможности по открытию таких центров. Мы не обсуждали этого ранее, поскольку раньше у нас не было таких гарантий", - сказал Беттель.

"Нам нужны общие решения, поскольку пока каждая страна ЕС пытается принимать национальные меры, но это не будет иметь результата", - добавил он.

На вопрос журналистов, может ли миграционный кризис разрушить ЕС, премьер Люксембурга ответил шуткой: "Почему каждый раз, когда мы встречаемся, вы считаете, что мы собираемся что-то разрушить?" По его словам, нынешний саммит должен проработать набор предложений по решению миграционного кризиса, которые будут обсуждаться на плановой встрече лидеров ЕС 28-29 июня в Брюсселе.