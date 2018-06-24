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Премьер Болгарии призвал ЕС закрыть границы и принимать мигрантов через пограничные КПП

Международная панорама
24 июня, 17:18 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 24, июня. /ТАСС

Бойко Борисов также заявил, что Европейский союз должен вести активную работу с третьими государствами, которые могли бы принять беженцев

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БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) должен закрыть свои внешние границы, обеспечив перемещение мигрантов только через пограничные КПП, и вести активную работу с третьими государствами, которые могли бы принять беженцев. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

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"В качестве председателя Совета ЕС мы будем настаивать на поиске согласия между всеми странами-членами ЕС по теме миграции. Болгария, как страна находящаяся на первой линии вместе с Грецией, Италией и Испанией, не может согласиться с предложением о возвращении мигрантов, которые уже находятся в Европе, в государства, где они были впервые зарегистрированы. Это бы усложнило ситуацию и наложило бы на эти страны двойную ответственность - и по защите внешней границе ЕС, и по заботе о беженцах, находящихся на ее территории", - сказал он.

Борисов подчеркнул, что Болгария показывает хорошие результаты по защите внешней границы ЕС, этому способствует успешная работа пограничной полиции и агентства Frontex, а также соглашение с Турцией, которая задерживает мигрантов на своей территории.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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Борисов, Бойко
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