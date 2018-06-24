Премьер Болгарии призвал ЕС закрыть границы и принимать мигрантов через пограничные КПП

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) должен закрыть свои внешние границы, обеспечив перемещение мигрантов только через пограничные КПП, и вести активную работу с третьими государствами, которые могли бы принять беженцев. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

"В качестве председателя Совета ЕС мы будем настаивать на поиске согласия между всеми странами-членами ЕС по теме миграции. Болгария, как страна находящаяся на первой линии вместе с Грецией, Италией и Испанией, не может согласиться с предложением о возвращении мигрантов, которые уже находятся в Европе, в государства, где они были впервые зарегистрированы. Это бы усложнило ситуацию и наложило бы на эти страны двойную ответственность - и по защите внешней границе ЕС, и по заботе о беженцах, находящихся на ее территории", - сказал он.

Борисов подчеркнул, что Болгария показывает хорошие результаты по защите внешней границы ЕС, этому способствует успешная работа пограничной полиции и агентства Frontex, а также соглашение с Турцией, которая задерживает мигрантов на своей территории.