МИД Сирии осудил США за возобновление финансирования "Белых касок"

ТАСС, 24 июня. Сирия осуждает принятое администрацией США решение возобновить финансирование неправительственной организации (НПО) "Белые каски". Об этом говорится в заявлении МИД республики, распространенном в воскресенье агентством SANA.

"Этот шаг разоблачает Соединенные Штаты, наряду с Францией и Великобританией, как основных покровителей террористов с самого начала кризиса в 2011 году", - говорится в документе.

В нем указывается, что "Белые каски" являются пособниками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). "Объявление об их финансовой поддержке со стороны США поощряет эту организацию на дальнейшие провокации с целью дискредитации властей Сирии и обвинений ее армии в использовании химоружия".

Госдепартамент 14 июня объявил о продолжении программы финансирования НПО "Белые каски". На эти цели планируется выделить $6,6 млн. Американские власти поддерживают "Белые каски" с 2013 года и за это время предоставили этой организации более $33 млн.

"Белые каски" неоднократно выступали с утверждениями о том, что авиация правительственных сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, они распространяли сообщения о применении 7 апреля в городе Дума химического оружия.

В воскресенье, 24 июня, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предупредил об очередной готовящейся провокации в провинции Идлиб с тем, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Дамаска.